Haberler » Güncel » Mersin hayvan parkı'nın yeni misafirleri alpaka ve koati - Haber

Mersin hayvan parkı'nın yeni misafirleri alpaka ve koati

Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri Alpaka ve KoatiMersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova'nın en büyük, en doğal ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip hayvan parkı, 'Rakungiller' familyasından Koati ve 'Devegiller' familyasından Alpaka, Tarsus Hayvan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

11.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:04
Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri Alpaka ve Koati
'in ilçesinde 'nın en büyük, en doğal ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip hayvan parkı, 'Rakungiller' familyasından Koati ve 'Devegiller' familyasından Alpaka, Tarsus Hayvan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Getirilen iki yeni tür ile tür sayısı 83'e çıkan hayvan parkının popülasyonu ise 1706'ya yükseldi.
Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan çok sayıda hayvan türünü barındıran Tarsus Hayvan Parkı, bünyesine kattığı yeni türler ile her geçen gün genişliyor. Farklı bir kentten getirilen 2 Alpaka ve 2 Koarti ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı'ndaki tür sayısı 83'e yükselirken, hayvan popülasyonu ise toplam bin 706'ya çıktı.
Alpaka ve Koatilerin kısa sürede Tarsus Hayvan Parkı'na uyum sağladığını ifade eden Veteriner Hekim Fırat Kabayel, İki türümüzün de hayvan parkımıza getirdikten sonra tüy, tırnak bakımlarını yaptık. Rehabilitasyon süreçleri vardı. Hayvan parkımıza kısa sürede uyum sağladılar dedi.
Akpakalar hakkında bilgi veren Kabayel, Alpakalar çok sevecen ve sosyal hayvanlar olması dolayısıyla herkes tarafından sevilen oldukça sevimli hayvanlar. Bir çift getirdik. Yakın zamanda üremelerini bekliyoruz. Burada inşallah daha büyük bir aile olacaklar diye konuştu.
Koatiler hakkında da kısa bilgi verdikten sonra iki türün de uyum sağlama sürecinin tamamlandığını ifade eden Kabayel, Koatilerimiz de tırmanma kabiliyetine sahip çok güçlü hayvanlar. Bunun için de ağaçlık ortamları ve tırmanabilecekleri alanları çok seviyorlar. Alpakalar gibi çok sosyal hayvanlar. Onlar da yeni yaşam alanlarına çok kısa sürede uyum sağladılar. Bugünden itibaren vatandaşlarımız alpaka ve koatilerimizi görmeye gelebilirler ifadesini kullandı.
Mersin hayvan parkı'nın yeni misafirleri alpaka ve koati

Çukurova, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti
12:40 Bakan Kurum: "Yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık"
12:40 Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
12:40 İzmir'de 22 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
12:40 Avustralya yangınlarla mücadele ediyor
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:55 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini ailenin dostu alacak
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:42:12