Mersin Hayvanseverler Beklentilerini Dile Getirdi

Mersin
'de bir grup hayvansever, hayvanlara karşı işlenen suçların TCK kapsamına alınması için basın açıklaması yaptı.
Kent merkezindeki Kültür Park içerisinde yer alan Miyav Park önünde toplanan hayvanseverler adına Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
2'nci Başkanı Mücella Çelik konuştu. Çelik burada yaptığı açıklamada, Hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması ve faillere en az 2 yıl 1 aydan başlamak üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması, bakanlığı belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olması talebimiz. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, deney laboratuvarlarında esir edilen hayvanlar üzerindeki zulme son verilmeli, hayvan üretim ve satışları en az 5 yıl süreyle yasaklanmalıdır dedi. Hayvanseverler, açıklamanın ardından 'Can vereceğiz, canlarımızı vermeyeceğiz' sloganı attı.
11 Kasım 2018 Pazar 17:46