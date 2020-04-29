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MERSİN Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak

Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacakMERSİN'in Mut ilçesinde, engellilerin sosyalleşmesi ve istihdam edilip, ekonomik olarak kazanç elde etmesi için hurdaya çıkarılan midibüs, kafeye dönüştürülüyor.

29.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:19
Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak
MERSİN'in Mut ilçesinde, engellilerin sosyalleşmesi ve istihdam edilip, ekonomik olarak kazanç elde etmesi için hurdaya çıkarılan midibüs, kafeye dönüştürülüyor.
Mut Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyonu ve Halk Eğitim Merkezi ile Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin girişimiyle hurdaya ayrılan midibüsün kafeye dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Halk Eğitim Merkezi'nin araç envanterinden hurdaya çıkarılan midibüs, bunun için sanayiye götürüldü. Ustaların elden geçireceği midibüsle engellilerin hem sosyalleşmesi hem de ekonomik kazanç elde etmesi sağlanacak.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, kafeye dönüştürülecek midibüste incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı. Kaymakam Köken, "Biz bunu yeniden hayata döndürelim, dedik. Yeni bir midibüs olması mümkün değil ama engelli kardeşlerimizin kendine güveni olsun, diye böyle bir yola gittik. Büyükşehirde de engellilerin çalıştığı kafeleri görebiliyoruz. Bu nedenle bu projeyi ilçemizde hayata geçirdik. Hurdaya ayrılacak midibüs tekrar onarılarak engelli kardeşlerimizin çalışacağı 'oto kafe'ye dönüşecek; tost, kumru, ekmek arası köfte yapılacak. Hem midibüs hurda olmaktan kurtuldu hem de 200-250 bin değerinde yürüyen bir kafeye dönüştü" dedi.
Midibüs tamamlanıp, hizmete alındığında projeyi Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin sürdüreceği belirtildi. MERSİN Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Mut, Güncel, Haber

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