Mersin'i Rusya'da tanıttılar

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:31



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:31

Mersin'i Rusya'da tanıttılarMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına gelerek bölgeyi ve kenti fotoğraflaya gazetecilerin Rusya'nın Novovoronej kentinde açtığı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.Sergi, Akkuyu'nun referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS'nin bilgilendirme merkezinde gerçekleşti. Novovoronej NGS'nin Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Yuriy Pegusov, Personel Eğitiminden Sorumlu Yönetici Vekili Deniz Novikov, projede yer alan Rus, Türk gazeteciler ve şehirde yaşayanlar katıldığı sergide Kommersant Chernozemye Gazetesi muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraf yer aldı. Büyük ilgi gören serginin resmi açılışı, 6 Aralık'ta Voronej kentindeki Çijov sergi alanında yapılacak.Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Türk Hava Yollarının (THY) işbirliğinde hayata geçirilen projenin devamında, Türk gazetecilerin Novovoronej NGS'de ve Voronej kentinde çektiği fotoğraflar da Mersin'de sergilenecek. Sergide, Novovoronej NGS'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresindeki yaşam anlatılacak.