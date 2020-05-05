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MERSİN İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz yemek

İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz yemekMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi tarafından vatandaşların evlerine günlük ve ücretsiz olarak ulaştırılan yemek hizmeti, 200 bin kişiyi aştı.

05.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01
İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz yemek
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi tarafından vatandaşların evlerine günlük ve ücretsiz olarak ulaştırılan yemek hizmeti, 200 bin kişiyi aştı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bakıma ihtiyaç duyan yaş almışlara ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine öğle saatlerinde günlük olarak ücretsiz yemek hizmeti sunuyordu. Kriz Merkezi'ne gelen başvurular doğrultusunda vatandaşlara ulaşan Büyükşehir, merkezdeki Aşhane'nin yanı sıra salgın döneminde Tarsus ilçesinde açtığı Aşhane ile birlikte günlük yemek götürdüğü kişi sayısını 9 bine ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, 22 Mart'tan bu yana aralıksız devam eden çalışmanın şu an 200 bin vatandaşı aştığını belirterek, '22 Mart, pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği gün oldu. Biz de o günden bu yana 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evlerine yemek hizmeti götürüyoruz. 22 Mart'tan bugüne kadarki süreçte, 200 binin üzerinde bir yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Biz,Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Kriz Merkezi kurmuştuk. Kriz Merkezimize başvuran 65 yaş üstü vatandaşlarımız, isimlerini yazdırıp, adres bilgilerini bizimle paylaşıyor ve o günden itibaren yemeklerini evlerine götürüyoruz' dedi. MERSİN İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz yemek

Kaynak: DHA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 22 Mart, Güncel, Haber

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