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MERSİN İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi

İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisiMERSİN'de, Akdeniz Belediyesi, Ramazan kolilerini vatandaşlara ulaştırmaya başladıAkdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımı ilçe genelinde devam ediyor.

02.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:37
İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi
MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi, Ramazan kolilerini vatandaşlara ulaştırmaya başladı
Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımı ilçe genelinde devam ediyor.
Karacailyas Mahalle Evi'nden araçlara yüklenen yüzlerce gıda kolisi, belediyenin görevli ekipleri tarafından muhtarlar ve sivil toplum örgütlerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş ve üstü insanlara tek tek elden teslim ediliyor.
Öte yandan; Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin adet Ramazan pidesi de yine muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, bu Ramazan'da vatandaşlarla birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediye olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolilerini, muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca insanlarımızın yanında olmaya, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Mübarek Ramazan ayını kutlar, tutulan oruçlarımızın ve ibaretlerimizin Allah katında kabul olmasını dilerim" diye konuştu.
Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde, siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi gıda ve hijyen ürünler bulunuyor. MERSİN İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacailyas, Akdeniz, Güncel, Haber

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