Mersin İlçe Belediyesine Çin'den Ödül Geldi

Mersin
'in Mezitli
Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kadın Üretici Pazarları" projesi, Çin
'de düzenlenen "Uluslararası Guangzhou
Kentsel İnovasyon Ödülleri"nde birinci oldu.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 213 şehirden 313 başvurunun yapıldığı yarışmaya, Kadın Üretici Pazarları projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, Sidney, New York
ve Milano
gibi ünlü kentlerle yarıştı.
Yarışmada yapılan değerlendirmede, Mezitli Belediyesinin projesi, birinci seçildi.
Kararın açıklamasıyla birlikte belediyeyi temsil eden çalışanlar büyük sevinç yaşarken, diğer Türk belediyelerindeki katılımcılar da sevince ortak oldu.
Ödül törenine katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan
, projeyi, ilçede yaşayan kadınların sosyal statülerini yükseltmek amacıyla başlattıklarını belirterek, Bizim için önemli olan, kadınlarımızın, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek çağdaş Türkiye
'ye katkı sağlamalarıdır. Zaten biz bu hazzı ve gururu sürekli yaşıyoruz. Yakaladığımız başarının Çin'de şampiyonlukla ödüllendirilmesi gururumuzu katladı. Ödülümüzü, Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlarımızla paylaşıyorum." dediği bildirildi.
Mezitli,Mersin,Çin Halk Cumhuriyeti
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:41