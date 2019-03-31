Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Mersin
'in Aydıncık
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ferat Aktan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferat Aktan 3 bin 242, CHP
adayı Abdullah Servili
2 bin 685, İYİ Parti
adayı İrfan Şahin
bin 424 oy aldı.
-Aktan'ın öz geçmişi-
Aktan, 1965 yılında Gülnar
'da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinden mezun olan Aktan, 1999-2004 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı, 2009-2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.
Aktan, evli ve 1 çocuk babası.
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Kaynak: AA