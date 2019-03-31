31 Mart 2019, 23:19
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Mersin'in Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Mersin

Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferat Aktan kazandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ferat Aktan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferat Aktan 3 bin 242, CHP adayı Abdullah Servili 2 bin 685, İYİ Parti adayı İrfan Şahin bin 424 oy aldı.

-Aktan'ın öz geçmişi-

Aktan, 1965 yılında Gülnar'da doğdu. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Aktan, 1999-2004 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı, 2009-2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Aktan, evli ve 1 çocuk babası. Ferat Aktan, Aydıncık, Mersin, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA