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Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Cuma günü öğle saatlerine kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

04.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:43Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor
MERSİN (İHA) – Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Cuma günü öğle saatlerine kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Saatte 60-90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşları, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MERSİN

Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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