Mersin'in cezeryesi bayramda ağızları tatlandıracak

MERSİN'in geleneksel tatlılarından cezerye, Kurban Bayramı'nda da ağızları tatlandırmaya devam ediyor. 60 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Oğuz Yozgat, bayram öncesi yoğunluğun arttığını kaydetti.

Mersinlilerin vazgeçilmez tatları arasında olan cezerye, genellikle bayram şekerlerinin yanında ikram ediliyor. Tarihi çok eskilere dayanan; havuç, fıstık ve hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, özellikle bayramlarda vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTTI

Mersin'de, 60 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Oğuz Yozgat, yörenin geleneksel tadı olan cezeryenin vatandaşlar tarafından sevilerek tüketildiğini vurguladı. Özellikle başka illerden gelen misafirlerin dönerken cezerye götürdüğünü belirten Yozgat, 'Bayram öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar şeker ürünlerinin yanında, gelen misafirlere ikram etmek için lokum ile cezerye de alıyor. İl dışından gelen misafirler dönerken yanlarında mutlaka cezerye götürüyor' diye konuştu.

Diğer tatlı ürünlerine göre fiyatı daha uygun olan cezeryenin fıstıklısı 46, cevizlisi 36 ve fındıklısı ise 34 TL'den müşteriye sunuluyor.