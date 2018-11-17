Mersin'in Çocuk Hakları Alanında Örnek İl Oldu

Mersin
Çocuk Hakları İl Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in çocuk hakları konusunda örnek il olduğunu belirttti.
Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son 10 yılda çocuk haklarının gelişmesi ve yaygınlaştırılması için birçok projeye imza attıklarını bildirdi.
Sokakta çalışan, dilenen, dilendirilen ve cam silen çocuklar sorununun Mersin'de büyük ölçüde azaldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:
"Çocuk hakları açısından çocuklarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar hızla ilgili makamlara iletilmekte ve çözüm odaklı çalışmalar yapılmakta. Çocuk hakları komitemiz sosyal uyum eğitimleri başta olmak üzere çocuk hakları tanıtım faaliyetlerine hız vermekte. Her yıl Mersin 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
'nde aktif faaliyetler yaparak diğer illerimize örnek olmakta"
Sarı ayrıca, bu seneki çocuk hakları şenliğinin Forum AVM önünde 21 Kasım'da düzenleyeceklerini bildirdi.
Mersin
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:42