Mersin'in çöpü 55 bin haneyi aydınlatıyor

MERSİN'de son 10 aylık dönemde katı atık düzenli depolama tesislerinde toplam 453 bin 603 ton katı atık bertaraf edilirken, 37 bin 759 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 17 milyon 894 bin 755 metreküp metan gazı bertaraf edildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık 55 bin konutun elektriği karşılanıyor.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkez, Tarsus ve Silifke ilçelerinde yer alan entegre düzenli depolama tesislerinde hem katı atıklar bertaraf ediliyor, hem de bu atıklar ekonomiye kazandırılarak faydaya dönüştürülüyor ve enerji elde ediliyor. Son 10 ayda çöpten 37 bin 759 megawatt elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, 55 bin haneyi aydınlattı. Temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer üreterek, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 3 entegre düzenli depolama tesislerinde günlük 1500 ton civarında evsel nitelikli katı atık bertaraf ediliyor. Çöp depolama alanları küresel ısınmaya neden olan en önemli kaynakların başında geliyor. Bu alanlarda oluşan ve en kuvvetli sera gazı olarak bilinen ve iklim değişikliğine etkisi açısından karbondioksite göre 21 kat daha olumsuz etkisi olan metan gazı yakılarak hem elektrik üretimi gerçekleştiriliyor hem de atmosfere insan kaynaklı bırakılan sera gazının azaltımı da sağlanıyor. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 Ocak 2020 tarihine kadar katı atık düzenli depolama tesislerinde toplam olarak 453 bin 603 ton katı atık bertaraf edilirken 37 bin 759 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 17 milyon 894 bin 755 metreküp metan gazı bertaraf edildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık olarak 55 bin konutun elektriği karşılanıyor.