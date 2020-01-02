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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:08 Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış yüce Türk milletinin vatanına, bayrağına, kardeşliğe, birlik ve bütünlüğüne uzanan hain ellere asla geçit vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini belirtti.
Mesajında Su, şunları kaydetti:
"3 Ocak 1922'de verilen bu destansı mücadele ile kazanılan zafer Mersinliler olarak bizim için bir gurur kaynağı, ülkemizin, milletimizin bekası, gelişmesi ve kalkınması için her zaman bir itici güç olmuştur. Bu anlamda bizler ecdadımıza layık olmak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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