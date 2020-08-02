Mersin'in duvarları sanatsal içeriklerle renkleniyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, makine ikmal sahasına sanatsal dokunuşlar ile yeniden hayat kazandırdı. Duvarlara bölgenin dokusuna uygun bir konsept ile yol yapım işi, iş makinaları, makine ikmalde çalışan işçiler, kullanılan ekipmanlar ve Büyükşehir'e ait araçların resimleri çizildi.

Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki gri yapıları sanatsal içeriklerle donatıyor. Kentin dokusuna renk getirmeyi ve canlılık katmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Mersin renkleniyor. Büyükşehir Belediyesi bu tarz sanatsal çalışmalarına ilk olarak pandemi döneminde Özgecan Aslan Meydanı sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarını, resimler ve grafitilerle güzelleştirerek başlamıştı. Duvarlara Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresi ile salgınla mücadele sürecine dikkat çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizilmişti. Sahildeki çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi bu kez makine ikmal sahasına da sanatsal dokunuşlar ile yeniden hayat kazandırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Ressam Güven Bozkurt tarafından çizimi gerçekleştirilen resimler ile Makine İkmal Sahası'na yeni bir renk ve canlılık getirildi.

DUVARLAR BÖLGENİN DOKUSUNA UYGUN BİR KONSEPTE BÜRÜNDÜ

Makine ikmal sahasının duvarları yol yapım işi, iş makinaları, makine ikmalde çalışan işçiler, kullanılan ekipmanlar ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç resimleriyle donatıldı. O bölgenin dokusuna uygun bir konsept ile akrilik boyalar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar ortama canlılık getirildi. Yaklaşık 3 haftada bitirilen çalışmalarda Makine İkmalin batı-kuzey ve güney cephesi olmak üzere toplam 3 cephesi boyandı.Ekipler bu çalışmaların ardından Fenerbahçe Meydanı'nda yer alan sahildeki duvarda da gerçekleştirdiği çalışmalarla gri yapıları renklendirecek.