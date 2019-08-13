Mersin'in en renkli pazarı, gelir kapısı oldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan Çiçek Pazarı bölgeyi güzelleştirirken, evinde çiçek üreten vatandaşlar için de yeni bir gelir kapısı oldu.

İlçenin çeşitli bölgelerinde seyyar olarak çiçekçilik yapan vatandaşları bir araya toplayan Mezitli Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından birisine çiçek pazarı kurdu. Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Çocuk Sokağı yanında açılan pazar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bölgenin görüntüsünü ve kokusunu değiştiren pazarı diğer pazarlardan ayıran özellik ise pazarcıların bu çiçekleri kendilerinin yetiştiriyor olması.

Yol kenarında çiçek satarken yanlarına yanaşan bir araçta bulunanların kendileriyle sohbeti sayesinde bu pazarla tanıştıklarını belirten çiçekçiler, daha sonra kendileriyle konuşan kişinin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Belediye olarak üreticiyi her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Tarhan ise köşe başlarında olumsuz görüntüler yaratarak iş yapmaya çalışan seyyar çiçekçileri bir bölgede toplayarak daha estetik görüntü sağladıklarının altını çizdi. Başkan Tarhan, Çiçek Pazarı'nı kurarken satıcılara kendi çiçeklerini üretme şartı koyduklarına değinerek, Pazarımızı açtık ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiçekçiler de burayı benimsedi. Vatandaşlar da artık Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçek pazarı olduğunu biliyorlar. Bu projeyle Mezitlililere çiçek kültürünü hatırlatmak istedik. Üreten vatandaşımızı desteklerken bölgenin görüntüsünün de değişmesini sağladık. Bölge vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bir alan oldu. Vatandaşlarımız da çiçek üreten insanlarımız da son derece memnun dedi.

Kaynak: DHA