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Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

06.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:56 Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

'in ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan Büyük , , Sarıkaya, Tapureli, Karayakup mahallerindeki ilk ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Sağlık Meslek Lisesi'nde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Güzeloluk, Erdemli, Sorkun, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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