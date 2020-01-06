Haberler » Güncel » Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haber

Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

06.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:52 Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
'in ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.
Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mersin, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52   Çelik: "(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı" - Haber
19:52   AK Parti MKYK toplantısı sona erdi - Haber
19:50   BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi - Haber
19:50   Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi - Haber
19:50   AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
18:32   Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
6.01.2020 19:54:17