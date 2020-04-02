Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçelerde yaptığı çalışmalarda, 15-31 Mart tarihleri arasında 27 ekip halinde 73 personel ile toplam 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak kullanım noktasında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

02.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:44
Mersin'in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçelerde yaptığı çalışmalarda, 15-31 Mart tarihleri arasında 27 ekip halinde 73 personel ile toplam 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak kullanım noktasında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Mersin merkezde korona virüs kapsamında tedbir ve mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak ilçelerde de temizlik ve dezenfekte konularında olası salgına karşı yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile halk sağlığını koruyor.

Merkez dışı 9 ilçede salgını mümkün olan en az zararla atlatma amacıyla çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkezden kilometrelerce uzakta yer alan mahallelerde dahi temizlik ve dezenfekte işlemleri yaparak gözden uzak mahallelere gönülden uzak olmadıklarını hissettiriyor. Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da konuşlu şube müdürlükleri aracılığı ile korona virüs mücadelesinde başarılı bir tablo çizen Büyükşehir Belediyesi, 15-31 Mart tarihleri arasında 9 ilçede toplam 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak kullanım noktalarını temizleyerek dezenfektan ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bazı çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordinasyon kurarak sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15-31 Mart tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında bin 740 litre dezenfektan kullandı. 9 ilçede titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca ilçe merkezleri ve mahallelerde ana caddeler deniz suyu ile yıkanarak devamında süpürme araçları ile temizlenirken, caddeler ve ara sokakların tamamı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışması ve sokağa çıkması zorunlu vatandaşların sağlığı için de dezenfeksiyon çalışmalarını sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'de cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Ekipler, çöp konteynırlarından ağaç diplerine kadar her alanı karış karış dezenfekte ediyor. Sabahın erken saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, 4 merkez ilçede bir gün içerisinde 12 bin CC dezenfektan kullanarak 38 mahalleyi ve GMK boyunca tüm sahil yolunu dezenfekte etti. - MERSİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mersin'in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50: Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı - Haber 11:49: Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı - Haber 11:49: DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Haber 11:49: Aliağa semt pazarı hizmete açıldı - Haber 11:49: Başkan Kaya: 25 bin TL esnafa can suyu oldu" - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler