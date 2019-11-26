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Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmalarına büyük bir hızla devam ettirdiği bildirildi.

26.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:20Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmalarına büyük bir hızla devam ettirdiği bildirildi.

Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mut ilçesinde gerçekleştirdikleri yoğun asfaltlama çalışmalarını ile sürdürdü. Ekipler, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda Gülnar'da ve mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yürütüyor.

Asfaltlama çalışmaları 12 ay sürecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, "12 ay boyunca asfaltlama çalışması yapacağız" sözü hatırlatılarak, bu doğrultuda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, hem kendi tespit ettikleri cadde ve sokaklarda hem de vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Akdeniz ve Saray mahallesine 2 bin 308 ton asfalt

Gülnar'ın ilçe merkezinde yer alan Saray ve Akdeniz mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Aksekili ve Sandal sokakları, Bulgara ve Sedef Caddesi ile yine Abdullah Metin ve Mezarlık sokaklarının asfaltlandığı kaydedildi. Aynı çalışmalar kapsamında Akdeniz Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine de sıcak asfalt döküldüğü bildirilirken, toplam 2 bin 130 metre uzunluğundaki alanda 2 bin 308 ton 320 kilogram asfalt döküldüğü kaydedildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Gülnar, Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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