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Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri - Kent protokolü gaziler ve şehit...

Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla kent protokolü gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

03.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:35
'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla kent protokolü gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, ecdadın bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdiğini söyledi.
Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden, bağımsızlığından taviz vermediğini dile getiren Su, "Çanakkale'de Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta ve bugün de terörle mücadelede aynı kararlılık devam ediyor. İşte bunu 98 yıl önce Mersinliler göstermiş ve Mersin düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu ruh ve duygu bugün içimizde var. Bizler ecdadımıza layık olmak için onlardan aldığımız ruhla ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk milletinin kardeşliğe önem verdiğini belirterek, dünyada huzur ortamının sağlanabilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Mersin'in Akdeniz'in incisi olduğunu dile getiren Seçer, "Her yerde gururla Mersinliyiz diyebilmeliyiz. Bu aidiyeti sizlere vermek bizlerin görevidir. Bu toprakları ekonomik, sosyal, kültürel yönüyle huzur toprağı haline getirmek başlıca görevimiz. Bizler birlik, beraberlik ve kardeşlik vadetmeliyiz. Bunun dışındaki hiçbir söylem doğru değildir. Cennet köşesi Mersinimizi kalkındırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, gazi ve şehit ailelerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.
Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri - Kent protokolü gaziler ve şehit...

Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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