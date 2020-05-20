Mersin'in polisinden 19 Mayıs korteji

Mersin'in polisinden 19 Mayıs kortejiMERSİN'de, polis 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup halkın bayramını kutlarken renkli görüntüler oluştu.

20.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:00
Mersin'in polisinden 19 Mayıs korteji
MERSİN'de, polis 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup halkın bayramını kutlarken renkli görüntüler oluştu.
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı meydanlardaki kutlamalara vatandaşların katılamaması nedeni ile farklı bir organizasyona imza attı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle Cumhuriyet Alanı'ndan çıkarak, kentte tur attı. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar, kortejin geçişini izleyip polisleri alkışladı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde İsmet İnönü Bulvarı'nda duran ekipler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bu arada polis ekiplerinin bu etkinliği İHA Şube Müdürlüğü ekipleri de drone ile görüntüledi.
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Mersin’in polisinden 19 Mayıs korteji

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Mersin, Polis, Güncel, Haber

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