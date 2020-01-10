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Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

10.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:03Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
'in yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
ilçesinin 1800 rakımındaki Toros Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe arttıran kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yaylada vatandaşlar, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarını küreklerle beyaz örtüden arındırdı.
Esnaf Bahattin Öngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışın ardından eşiyle yolları açmaya çalıştıklarını belirterek, "Mahallemizde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulunca kendi imkanlarımızla temizlemeye başladık. Yollar kapandı, evimize gidemiyoruz." diye konuştu.
Bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Erdemli, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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