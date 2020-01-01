Haberler » Güncel » Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi - Haber

Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi

Mersin'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.

01.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:38 Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi
'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla açıldı.

Ekiplerin yol açma çalışmasında yanında bulunan Yavca Mahallesi eski muhtarı Ali Türkay, geç saatlerde yılbaşına girerken yollarını açan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Gecenin bu saatinde, yılbaşında Toroslar Yavca Mahallesi'nde kar açma çalışması yapılıyor. Başka şansımız yoktu. Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:21   Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Haber
15:20   Kastamonu'daki yangında iş yeri ve otomobil zarar gördü - Haber
15:20   Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi - Haber
15:20   Edirne'de balık fiyatları - Haber
15:17   İntihar eden Karabükspor'un eski yöneticisi toprağa verildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:27:01