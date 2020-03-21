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Mersin'in yüksek kesimlerinde buzul manzarası

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlar üzerinde donan suların oluşturduğu buzul manzarası seyre doyumsuz görüntüler oluşturdu.

21.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:12
Mersin'in yüksek kesimlerinde buzul manzarası
Mersin 'in Silifke ilçesinde ağaçlar üzerinde donan suların oluşturduğu buzul manzarası seyre doyumsuz görüntüler oluşturdu. Sibirya 'yı andıran görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Sarıaydın Mahallesinden geçen Mustafa Yokuş, yol kenarında adeta Sibirya'yı andıran buzul manzarasını fark etti. Buzullar içinde dolaşan Yokuş, manzaraya hayran kalıp çevreyi cep telefonuyla kaydetti. İlçenin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan yağmur sonrası şiddetli zirai don yaşandı. Elma ağaçları üzerinde borulardan sıçrayan sular aniden dondu. Ortaya ise seyrine doyulmaz buzul manzaraları çıktı.

Buzul manzarasını telefonuyla görüntüleyen Yokuş, "Tesadüfen gördüğümüz manzaradan video çekelim dedik. Mart ayı sonuna gelinmesine rağmen bir buzul manzarası ile karşılaştık. Bugün hava güneşli, çiçekler açmış ama bir tarafta da buzul manzarası var" dedi.

Mustafa Besili ise "Mart sonuna doğru olmasına rağmen her yeri buz tutmuş, çok güzel bir manzara olmuş. Bir tarafta çiçekler açıyor, bir tarafta buz tutuyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sibirya, Silifke, Mersin, Güncel

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