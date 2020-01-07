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Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

07.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:49 Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Bozyazı'da da vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dereköy, Elmakuzu, , 'da bir greyder, bir loder, bir JCB, bir pikap ve 6 personelle sürdürdüğü çalışmalarla kara geçit vermedi.

Büyükşehir, Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor. Silifke Mara, Çatak, Kocaoluk, Ören, Sarıaydın, Ayaştürkmenli, Pelitpınarı, Gökbelen, Güzdüzler, Yenisu, Mara, Kica ve Cılbayır'da 2 greyder, 1 JCB, 1 kamyon ve 9 kişilik personelle kar çalışması gerçekleştiren ekipler, yolları ulaşıma açıyor.

Her yıl yüksek kesimleri yoğun kar yağışı alan ilçelerden biri olan Erdemli'de de Büyükşehir ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Sorgun, Hacıalanı, Toros, Güzeloluk mahallelerinde 3 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 servis aracı, 9 personelle karla mücadele çalışması gece-gündüz devam ediyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kızılca, Yenisu, Güncel

Kaynak: İHA

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