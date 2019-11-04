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Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

İntihar ihbarı üzerine Göksu Nehri'nde arama çalışmaları başlatıldıMersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne bir kişinin intihar amaçlı suya atladığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

04.11.2019 13:13
İntihar ihbarı üzerine Göksu Nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne bir kişinin intihar amaçlı suya atladığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde Karayolları Köprüsü'ne gelen bir vatandaş, iddiaya göre korkuluklara çıkarak intihar etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, erkek olduğu belirtilen kişinin, suya atladıktan bir süre sonra yüzmeye çalıştığı ancak akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri gelirken, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gece saatlerinde akıntının hızlı olması ve suyun çamurlu olması sebebiyle arama çalışmalarına zaman zaman ara verildi. Sabah saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından Göksu Nehri'nde zodyak bot ve 2 görevli ile arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de botla ve havadan drone ile çalışmalara destek verdi. İntihar eden vatandaşı arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürüyor.
Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

Göksu Nehri, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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