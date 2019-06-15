İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı

Mersin'de, iş adamı S.S.'ye düzenlenen silahlı saldırının ardından eski sevgili çıktı. S.S.'nin birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadının eski sevgilisi tarafından parayla tutuldukları belirlenen 3 saldırgan gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 30 Mayıs günü Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş adamı S.S.(59), motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda S.S. ile beraberinde bulunan H.B. yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları araştırmada saldırının iş adamının birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadın arkadaşı Ş.H.'nin eski erkek arkadaşı tarafından kiralanan M.B., A.T. ve A.E. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis düzenlediği operasyonla saldırganları suç aleti tabancayla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.