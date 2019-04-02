Mersin İşkur Sahaya İniyor

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, İşgücü Piyasası Araştırmaları çerçevesinde sahaya inerek 2 bin 183 işyerini ziyaret edecek.Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde 1 Nisan-3Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işyeri kayıt sisteminden belirlenen 2 binin üzerinde işyeri ziyaret edilerek işyeri bilgi formları uygulanacak. İşveren veya işveren temsilcileri ile yüz yüze görüşme yönteminin uygulanacağı ziyaretler kapsamında; işgücü piyasasında mevcut durum ve çalışan sayıları, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekler, bu mesleklerde istenen beceriler, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönem istihdam artış ve azalış eğilimlerini tespit etmeye yönelik sorular sorulacak. Ayrıca, bu yıl İŞKUR hizmetlerinden yararlanma durumu, ihracat, part-time çalışma ve işgücü piyasasına genel bakışla ilgili çeşitli sorular da yöneltilecek.Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, İşgücü Piyasası Araştırması'nın (İPA) temel amacının; işverenler, çalışanlar ve işsizler arasındaki ilişki ve bağlantılarının tespit edilerek il düzeyinde aktif istihdam politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. İşgücü Piyasası Araştırması ve sonucunda hazırlanacak rapor kitabı ile işgücü piyasasındaki işverenlerin çalışanlardan beklentileri ile işsizlerin mesleki bilgi ve becerileri arasındaki dengesizliklerin giderilmesine yönelik öneri ve değerlendirmelere ulaşılacağını ifade eden Kutlu, istihdamın arttırılması konusunda ekonomik ve sosyal taraflara rehber olabilecek en temel verilerin de sağlanacağını kaydetti. İşgücü Piyasası Araştırmaları'nın İŞKUR tarafından 2007 yılından bu yana periyodik olarak gerçekleştirildiğini anımsatan Kutlu, çalışma sonuçlarının rapor kitabı haline getirilerek kurum internet sitemizde yayınlandığını bildirdi. - MERSİN