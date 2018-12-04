Mersin İstiklal Marşı'nı İşaret Dili ile Okudular

04 Aralık 2018 Salı 09:32



04 Aralık 2018 Salı 09:32

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan konuşma engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.Güleç Mahallesi'ndeki etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kayabaşı ve Büyükşehir Koordinasyon Dairesi Anamur Şube Müdürü Ünal Erkan başta olmak üzere engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende konuşma engelli öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okurken, burada konuşan Kaymakam Kurdoğlu, Her ülkede yüzde 7 ila 14 arasında engelli birey yaşıyor. Anamur'da da yaklaşık bin engelli vatandaşımız var dedi.Etkinlikte engelli bireylerin sergilediği orta oyunu da büyük beğeni topladı.