Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocamaz, " Hamit Tuna'nın 'Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" dedi.

Adaylığı tehlikeye giren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, aday olamamasına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINI İŞARET ETTİ

Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.

Hamit Tuna

"SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"

Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Burhanettin Kocamaz

Kaynak: DHA