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MERSİN-İYİ Parti'li ilçe başkanı ABD'den dönemiyor

İYİ Parti'li ilçe başkanı ABD'den dönemiyorMERSİN'in Çamlıyayla ilçesinden yaklaşık 36 gün önce kızını ziyaret etmek için ABD'ye giden İYİ Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, Türkiye'ye dönemiyor.

14.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:25
İYİ Parti'li ilçe başkanı ABD'den dönemiyor
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinden yaklaşık 36 gün önce kızını ziyaret etmek için ABD'ye giden İYİ Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, Türkiye 'ye dönemiyor.
İYİ Parti Çamlıyayla İlçe Başkanı Kudret Özdemir, 9 Mart tarihinde ABD'in Teksas eyaletinde yaşayan kızının yanına gitti. O tarihten sonra tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle uçuşlar durdurulunca, Türkiye'ye dönemedi. Bir an önce hayatın normale dönmesini dileyen Özdemir, Burada insanlar evde olduğu için sokaklarda hiç kimse yok. Umarım bir an önce her şey yoluna girer ben de Türkiye'ye dönerim dedi. MERSİN-İYİ Parti’li ilçe başkanı ABD’den dönemiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çamlıyayla, İYİ Parti, Türkiye, Güncel
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