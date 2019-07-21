Haberler» Güncel» Haber

MERSİN Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama

Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklamaMersin'de inşaatlardan su sayacı ve aydınlatma kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.

21.07.2019 13:30
Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama
Mersin'de inşaatlardan su sayacı ve aydınlatma kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.
Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan polis, kontrol için durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araçta 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar gibi malzemeler bulan polis, A.K. ve M.R.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sayaçları İnönü Mahallesinde boş binadan çaldıklarını itiraf etti. Ayrıca şüpheliler, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde Toroslar Dağıtım A.Ş'ye ait aydınlatma kablolarını çaldıklarını söyledi. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, zanlıların hırsızlık anları da ortaya çıkardı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. MERSİN Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama
Kaynak: DHA
Mersin, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:07   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
14:06   Çay kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanmış cesedi bulundu
14:05   Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım
14:03   Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti
14:02   İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü
14:01   Burhaniye'de kitap fuarı açılıyor
14:01   Çinçin'de Portekiz mutfağı rüzgarı