Mersin Kadın şoförler bayramda da direksiyon başında

Kadın şoförler bayramda da direksiyon başında Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nde görev yapan toplam 40 kadın şoför, belediye otobüslerinin kaptan koltuğunda Ramazan Bayramı
'nda da yolcuları taşımaya, sevenleri birbirine kavuşturmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde direksiyon sallayan, 40 kadın şoför, Ramazan Bayramı'nda da dört elle sarıldıkları direksiyonları ile evlerine ekmek götürüyor. Güler yüzleriyle vatandaşları mutlu eden kadın şoförler, Ramazan Bayramı'nda da halkın takdirini topluyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan kadın şoförlerden Nurdan Özbey, şoförlük yapmaya başlamadan önce muhasebecilik yaptığını belirterek, "Üniversite mezunuyum, muhasebe bölümünü bitirdim. Ağır vasıta ehliyetim vardı satın alma yaptığımdan dolayı. İş başvurusu yaptım ve kabul edildi. Bu göreve 8 sene önce başladım, 9'uncu seneme gireceğim. Direksiyona karşı daha önce içimde böyle bir heves vardı, araç kullanmayı seviyordum" dedi.
Toplumun kadın otobüs şoförlerine alıştığını ifade eden Özbey, "Mesleğe ilk başladığımda 1 tane kadın şoför vardı. Ondan sonra ben geldim. İlk başlarda çok tepki aldık. Bu işi kadınlar yapamaz, kadından otobüs şoförü mü olur diyenler de oldu. İlk başlarda çok zorluk yaşadık. Ama şimdi görüyoruz ki her şeyi değiştirdik. Şu anda 40 tane kadın şoför arkadaşla beraber Mersin genelinde hizmet veriyoruz. Genelde de bütün yolcularım daha çok kadın şoförleri tercih ediyorlar. Çünkü bizim daha dikkatli olduğumuzu söylüyorlar. Annelik duygularımız ağır bastığı için daha anaç yaklaştığımızı söylüyorlar. Daha saygılı olduğumuzu söylüyorlar. Şu anda revaçta olan aslında kadın şoförler. Biz bu tabuyu yüksek bir ihtimalle yıktık" diye konuştu.
Bayramda da yolcu taşımanın, insanları birbirine kavuşturmanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Özbey, şunları söyledi:
"Bayramda aileleri, çocukları, uzaktan gelen öğrencileri birbirine kavuşturuyoruz. Güler yüzle karşılanıyoruz. Bunlar bizi motive ve mutlu ediyor. Bir amca vardı yolcumuz. Onun söylediği laf benim her zaman aklımdadır. Dedi ki, 'Biz dışarıya, banklara malımızı, mülkümüzü teslim ediyoruz. Onları geri alabiliriz. Ama biz bu otobüse binerken size canımızı emanet ediyoruz' demişti. Bu benim kulağıma küpe olmuştu. Gerçekten de öyle. İnsanlar güvenle, canlarını emanet ederek otobüse biniyorlar. Biz de hepimiz bunun bilincindeyiz."
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde otobüs şoförü olarak çalışan 3 çocuk annesi Nurdan Özbey, 4 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 'Yılın Şoförü' olarak seçilmişti.
Kaynak: DHA
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