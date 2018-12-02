Mersin Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Pedal Bastılar

Mersin
'de iki sivil toplum örgütünün üyeleri, kadına şiddete dikkat çekmek için pedal bastı.
Etkinlik, merkez Yenişehir
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı üzerindeki Kültür Parkı'nda bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başladı. Buradaki etkinliği Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Ahmet Salih
Özenir ile Günebakan
Kadın Derneği üyeleri katıldı.
'Pedalla herkes duysun, kadına şiddet son bulsun!' bisiklet turu öncesi konuşan Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar
, kadınların kamu alanları ve evlerinde en yakınlarının şiddetine kalabildiklerini belirterek, bedenlerinin ve emeklerinin değersizleştirildiğini söyledi. Kadının yaşam hakkının güvence altında olmadığını ifade eden Başkan Akpınar, "2017 yılında 409, 2018 Ekim ayı itibarıyla 363 kadın vahşice öldürüldü. Buna maalesef her gün yenisi ekleniyor. Tüm bunların farkında olarak yıllardır alanları dolduran kadınlar şimdide alanlarda erkeklerle birlikte daha adil ve eşit bir dünya için yollara dökülüyor. Bu nedenle Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ile Günebakan Kadın Derneği üyeleri kadına karşı şiddete dikkat çekmek için pedal çeviriyoruz. İktidardan imzalayıp, yürürlüğe soktuğu BM
kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlenmesi sözleşmesini ve aile için şiddetin önlenmesine dair İstanbul
sözleşmesini laiki ile hayata geçirmelerini istiyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından bisikletlere binen grup polisin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayarak, Metroloji Kavşağı, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı'ndan devam ederek Forum Alışveriş Merkezi'nde turunu tamamladı.
Mersin
02 Aralık 2018 Pazar 14:28