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Mersin-kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler

Kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettilerMERSİN'de Yenişehir Belediyesi kadın çalışanları, 'sesi kesilen kadınların sesi olmak amacıyla' Kına Yakın isimli tiyatro oyununu sahneledi.

24.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:33
Kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler
MERSİN'de Belediyesi kadın çalışanları, 'sesi kesilen kadınların sesi olmak amacıyla' Kına Yakın isimli tiyatro oyununu sahneledi. Tiyatro gösterisinde, öldürülen kadınların hikayesi anlatıldı.
'Bu zulme çanak tutanlar ve seyredenler kına yakın' sloganıyla düzenlenen tiyatro gösterisinde, öldürülen kadınların hikayesi anlatıldı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve kadına şiddeti protesto etmek amacıyla Yenişehir Belediyesi kadın çalışanları, Yenişehir Kent Konseyi üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri 'Kına Yakın' isimli tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Bu zulme çanak tutanlar ve seyredenler Kına Yakın' sloganıyla sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Oyuncuların ilk kez sahneye çıktığı oyunda Konca Kuriş, Pippa Bacca, Münevver Karabulut, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Ceren Özdemir ve Bahriye Üçok gibi katledilen kadınların hikayeleri anlatıldı. Oyunda seyirciler duygu dolu anlar yaşadı.
Derya Tüzen'in yazıp yönettiği oyunu izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, profesyonel tiyatrocuları aratmayacak bir performans sergileyen oyuncuları tebrik etti. Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten Başkan Özyiğit, Sizler bugün burada her şeyi anlattınız. Söyleyecek tek sözümüz var, kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddet artık son bulmalı ve toplumsal olarak bu şiddete karşı çıkmalıyız diye konuştu.
Oyunun yazarı ve yönetmeni Derya Tüzen ise, Bu oyunda amacımız, sesi kesilen ve öldürülen kadınların sesi olmak dedi.
Mersin-kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler

Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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