MERSİN Kafe Kütüphane’de karpuz hasadı

Kafe Kütüphane'de karpuz hasadı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde belediye bünyesindeki kafe kütüphanenin pandemi nedeniyle kapalı olduğu dönemde gönüllü işletmeci tarafından dikilen karpuz fidanlarının hasadı yapıldı.

Mezitli Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'de karpuz hasadı yapıldı. Kapalı olduğu dönemde Kafe Kütüphane'nin bahçesine sebze eken gönüllü işletmeci Onur Baysal, hasadı da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la birlikte yaptı.

Biber, domates, patlıcan, karpuz gibi sebzeleri toplayan Başkan Tarhan, hasada katılan mahalle muhtarlarına kestiği karpuzu ikram etti. Kafe Kütüphaneye ders çalışmak için gelen gençlere de karpuz ikramı yapıldı. Kafe Kütüphane'de incelemelerde bulunan Başkan Tarhan gençlerle de sohbet etti. Gençlerin, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Tarhan, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam temennilerini de dile getirdi.

Mezitli'nin güzellikler kenti olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Sürekli olarak burada ders çalışan öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduğumuz Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemize bugün çok farklı bir olay için geldik. Gönüllü olarak Kafe Kütüphanemizi işleten Onur Baysal, Korona virüsü nedeniyle kapalı olduğu dönemde bahçeye sebze ekti. Toplamak için de bizleri ve değerli muhtarlarımızı davet etti. Farklı ve unutulmaz bir gün yaşadık. Muhtarlarımızla birlikte ders çalışan öğrencilerimize karpuz ikram ettik" dedi.

Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin kette soluk alacak farklı bir mekan haline geldiğine vurgulayan Başkan Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz Kafe Kütüphane büyük beğeni kazandı. Sadece öğrenciler değil, kitap okumak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız da Kafe Kütüphanemizi ziyaret ediyor. En büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımız vatandaşlarımızın da bu denli yoğun biçimde tercih etmesidir. Burada ders çalışan öğrencilerimizin başarılarını gördükçe gururumuz katlanarak artıyor. Mezitli bu güzellikleri yaşamaya devam edecek" diye konuştu.