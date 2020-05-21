MERSİN Kamu çalışanlarının kostümleriyle 'Evde Kal' mesajı verdiler

Kamu çalışanlarının kostümleriyle 'Evde Kal' mesajı verdilerMERSİN'de mahalle sakinleri, pandeme döneminde görev yapan kamu personelinin kostümlerini giyip, onlara teşekkür ederek, 'Evde Kal' mesajı verdi.

21.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:32
Kamu çalışanlarının kostümleriyle 'Evde Kal' mesajı verdiler
MERSİN'de mahalle sakinleri, pandeme döneminde görev yapan kamu personelinin kostümlerini giyip, onlara teşekkür ederek, 'Evde Kal' mesajı verdi.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, mahalle sakinleri ile birlikte çalışma yaptı. Bir ortaokul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Sağlık görevlisi, polis, asker, itfaiyeci, zabıta, vefa sosyal grubu çalışanı kostümü giyen mahalle sakinleri, işaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdi. Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Göknil Şenel, Biz bu etkinliğimiz ile çalışan meslek gruplarının bizler için ne kadar değer verdiğini dile getirmek istedik. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Vatandaş olarak yapmamız gereken evde kalmak ve bu virüsün yayılmasını önlemek. Biz de gençler olarak muhtarımızla birlikte bu mesajı vermek istedik dedi. Gıda Mühendisi Ebru Adıgüzel de, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Onların ne kadar emek harcadığını göstermek adına böyle bir projede yer aldık diye konuştu.
Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran muhtar Dindar ise şöyle konuştu
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelimize vatandaşlarımız tarafından destek olmak istedik. Gençlerimizle tüm meslek gruplarının kıyafetlerini giydik, onların sesi olmak istedik. MERSİN Kamu çalışanlarının kostümleriyle ’Evde Kal’ mesajı verdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, Akdeniz, Güncel, Haber

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