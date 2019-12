Mersin kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı

Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı Mersin 'in Erdemli ilçesinde aniden önüne çıkan servis minibüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon şoförü, faciayı önledi. Yan devrilen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.Kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde yolcular bulunan servis minibüsü, Yeniköy Işıklı Kavşağı'nda, aniden 33 DMM 17 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon şoförü Gökhan US (27), servis minibüsü ve durakta bekleyenlere çarpmamak için direksiyonu kırdı. Önce refüje çarpan kamyon, daha sonra yan devrildi. Yaralı kamyon şoförü, sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförü ise çevredekilerin tepkileri üzerine kaza yerinden uzaklaştı.Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kamyon sürücü Gökhan Us, Aniden minibüs önüme çıktı. Çarpmamak için frene bastım. Yağış nedeniye araba kaydı. Durakta ve çevresinde yolcular vardı. Vatandaşlara ve öğrencilere çarpmamak için direksiyonu kırdım, kamyon yan yattı. Vatandaşlara vursam zaten çok kötü olurdu. İlk olarak 'oradaki insanlara bir şey oldu mu' diye sordum. Bu aracın içerisinden çıkmam mucize. Minibüsün içinde de bayağı yolcu vardı. Yol kenarında bekleyenlerde vardı. Minibüsün şoförü sinyal bile vermedi. Çok şükür kimseye bir şey olmamış, sadece ben yaralanmışım dedi.Kazayı Gören Hasan Bağrıaçık ise kamyon şoförünün büyük bir faciayı önlediğini kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.