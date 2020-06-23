MERSİN Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralıMERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

23.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:40
Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D715 Karayolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. Mut'tan Karaman yönüne giden Ramazan Ö. yönetimindeki 33 UR 492 plakalı kamyonet, kavşakta Abdurrahman C.'nin kullandığı 33 UN 475 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta bulunan Ali İsa Ö., Ayşe C., Hatice T., Emine Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. MERSİN Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mut, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane’de vatandaşlar tedirgin Haber
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Kuyumcu, 300 milyon TL’lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı Haber
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi Haber
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Haberler››Güncel››MERSİN Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:48: Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası - Haber 00:43: Şanlıurfa, "İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmeyi hedefliyor - Haber 00:39: Sarıyer'de plaj çalışanı denizde ölü bulundu - Haber 00:39: Şanlıurfa'da 1 mahalle, 28 bina ile 1 fabrika karantinaya alındı - Haber 00:37: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 7 yaralı, 4 gözaltı - Haber 23:57: Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 23:14: Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi - Haber 23:09: Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu - Haberler 21:22: Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu - Haberler 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi