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Mersin kanas, muz yüklü gemideki 83 kilo kokaini buldu

Kanas, muz yüklü gemideki 83 kilo kokaini bulduMersin Limanı'na yanaşan muz yüklü gemideki 83 kilogram kokaini eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ortaya çıkardı.

04.09.2019 11:04
Kanas, muz yüklü gemideki 83 kilo kokaini buldu
Mersin Limanı'na yanaşan muz yüklü gemideki 83 kilogram kokaini eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ortaya çıkardı.
Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağından şüphe duyulan gemiler üzerinde çalışmalarını sıklaştıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Limanı'na muz getiren bir kuru yük gemisinde dedektör köpekler ile arama yaptı. 'Kanas' isimli köpeğin ambar zeminine tepki vermesi üzerine kapakları kaldıran polis, alt bölmelere gizlenmiş 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyup gemi kaptanı ve mürettebatının ifadesine başvuran polis, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Mersin kanas, muz yüklü gemideki 83 kilo kokaini buldu

Kolombiya, Narkotik, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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