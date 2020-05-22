MERSİN Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi

Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdiMERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, olayda kullandığı kırmızı renkli bisikleti ele verdi.

22.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:06
Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
MERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, olayda kullandığı kırmızı renkli bisikleti ele verdi.
Olay, merkez Toroslar İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde pazardan evine yaya olarak dönen H.K.Ç.'nin yanına bisikleti ile yaklaşan Y.İ., boynundaki altın kolyeye elini uzatarak çalmak için yeltendi. Zincirin kopup yere düşmesi nedeniyle panikleyen Y.İ., bisikleti ile kaçarak uzaklaştı. H.K.Ç.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, olayda kullanılan kırmızı renkli bisikletten kimliğini tespit ettiği Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. MERSİN Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Güncel, Haber

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