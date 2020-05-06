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MERSİN Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek

Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecekSUUDİ Arabistan'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdu'nda geçiren Gökmen Aşkaroğlu, odasını kullandığı kız öğrencilere eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.

06.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:39
Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
SUUDİ Arabistan'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdu'nda geçiren Gökmen Aşkaroğlu, odasını kullandığı kız öğrencilere eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Yurdu'na 18 Nisan tarihinde getirilen Gökmen Aşkaroğlu, 14 günlük karantina sürecini tamamladı.14 gün boyunca odasını kullandığı kız öğrencilere burs vermek istediğini belirten Aşkaroğlu, "Bizleri yurt dışından getirerek yurtlara yerleştiren devletimize, bu süreçte bizlere her konuda yardımcı olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca karantina süreci boyunca bizlerle her konuda ilgilenen yurt idaresine, temizlik, güvenlik ve sağlık personellerimize şükranlarımı sunuyorum. Her şey çok güzel bakımımız, yemeklerimiz çok şükür hiçbir eksiğimiz olmadı. Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim çünkü ben de iki kız çocuğu babasıyım. Gönlümden geçtiği için ufakta olsa öğrencilerimize yardımda bulunmak istiyorum" dedi. MERSİN Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Mersin, Güncel, Haber

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