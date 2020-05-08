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MERSİN Kargo ile gönderilen yardım kolisinden eroin çıktı

Kargo ile gönderilen yardım kolisinden eroin çıktıMERSİN'de polis, yardım kolisi içerisinde kargo şirketi ile gönderilen 3 kilo eroini sokak satıcılarının eline geçmeden ele geçirdi.

08.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:13
Kargo ile gönderilen yardım kolisinden eroin çıktı
MERSİN'de polis, yardım kolisi içerisinde kargo şirketi ile gönderilen 3 kilo eroini sokak satıcılarının eline geçmeden ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentteki bir kargo şirketine koronavirüs bahanesi ile yardım kolisi süsü verilmiş paket içinde uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldı. Kargo çalışanı görünümünde şirketin şubesine giden polis, şüpheli paketi almaya gelen H.A.'yı gözaltına aldı. Narkotik köpeği Anka ile kolide yapılan aramada deterjan kutuları içine gizlenmiş paket halinde 3 kilo eroin çıktı.
Kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu belirlenen H.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi. MERSİN Kargo ile gönderilen yardım kolisinden eroin çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Mersin, Polis, Güncel, Haber

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