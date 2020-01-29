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Mersin kayıp çiftçi ali kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu-arşiv

Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulunduMERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.

29.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:34
Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu
MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63), cansız bedeni bulundu.
Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar, 37 gün sonra karların erimesiyle bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısı, Kaçar'ın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)
Mersin kayıp çiftçi ali kaçar'ın cenazesi 37'nci günde bulundu-arşiv

Ali Kaçar, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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