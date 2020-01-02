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Mersin kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)60 KİŞİLİK EKİP ARIYORYoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD...

02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:21
Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)
60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor. Kayıp Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz umudumuzu yitirmedik, inşallah bulunacak. Daha fazla ekibe ihtiyacımız var dedi.
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Mersin kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Ali Kaçar, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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