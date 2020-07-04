MERSİN Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren asteğmen, toprağa verildi

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren asteğmen, toprağa verildiBALIKESİR'de, kaza kurşunuyla ölen Asteğmen Arif Ozan Güven, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

04.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:18
Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren asteğmen, toprağa verildi
BALIKESİR'de, kaza kurşunuyla ölen Asteğmen Arif Ozan Güven, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edremit ilçesinde 2 Temmuz akşamı aralarında para meselesi bulunan Ü.S. ile H.T., telefonda tartışıp, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak için randevulaştı. Ü.S., verilen adresteki üst geçidin altında beklerken, H.T., beraberinde kardeşi T.T. ile birlikte otomobiliyle geldi. T.T., otomobilin yanına gelen Ü.S.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından vurularak yaralanırken, mermilerden biri aynı bölgede bulunan kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asteğmen Güven, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.S.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. polis tarafından yakalandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Asteğmen Arif Ozan Güven'in cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Terahimşalvuz Mahallesi'ndeki evinde helallik alınan Güven için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ercan Erbir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez ve Güven'in ailesi katıldı. Kılının cenaze namazının ardından Asteğmen Güven, gözyaşları arasında Şehir Mezarlığı'na defnedildi. MERSİN Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren asteğmen, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ozan Güven, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber
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