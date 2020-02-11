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Mersin kent merkezinde kar sevinci

Meteorolojinin 4 günlük don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde köpük şeklinde görülen kar yağışı sevindirdi.

11.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:52Mersin kent merkezinde kar sevinci
Meteorolojinin 4 günlük don uyarısı yaptığı 'de, kent merkezinde köpük şeklinde görülen kar yağışı sevindirdi.

Uzun yıllar karın yağmadığı kenti Mersin'de, geçtiğimiz pazar gününden sora bugün yine köpük şeklinde kar görüldü. Kent merkezinde belirgin bir şekilde hissedilen kar yağışı, vatandaşları şaşırtmaya yetti. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı kentte, hava sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşerken, görülen kar yağışı Mersinlileri sevindirdi. Vatandaşlar köpük şeklinde yağın karın tadını çıkarırken, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Kısa süren yağış kalıcı bir beyazlık oluşturmadı. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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