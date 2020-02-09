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Mersin kent merkezine kar yağdı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 5 yıl aradan sonra yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

09.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:48Mersin kent merkezine kar yağdı

'in merkez ilçesinde 5 yıl aradan sonra yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı evlerin çatılarıyla meyve ağaçları ve çiçekler beyaza büründü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Mezitli ilçesi sınırlarında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yol kenarlarında mola vererek o anın keyfini çıkardı.

İlk kez kar görmenin heyecanını yaşayanların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bu arada Erdemli ilçesinde de kar yağışıyla bazı ev ve iş yerleri ile araçların karla kaplandığı görüldü.

"Mersin'de ilk defa kar gördüm"


Hatay'dan Antalya'ya seyahat eden Mehmet Çıdık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kar yağışının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yıllardır bölgeden geçtiğini dile getiren Çıdık, "Manzara enteresan, çok hoşuma gitti. Mersin'de ilk defa kar gördüm. Güzel oldu." dedi.

Sürücü Ali Atılmış da kent merkezindeki kar yağışına ilk kez tanıklık ettiğini vurguladı.

Ramazan Çetin de yolculuk yaptıkları esnada mola vererek kar yağışını izlediklerini kaydederek, "Çok güzel, heyecanlıyız. Mezitli ilçesindeyiz. Mersin'de ilk defa bu bölgeye kar yağdığını görüyoruz, çok hoşumuza gitti." dedi.


Mezitli, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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