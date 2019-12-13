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Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Duruel, MEÜ'de öğrencilerle buluştu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar Nursel Duruel, Mersin Üniversitesinde (MEÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

13.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:37Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Duruel, MEÜ'de öğrencilerle buluştu
Ticaret ve Sanayi Odasınca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mersin Kenti Ödülüne layık görülen Yazar Nursel Duruel, Mersin Üniversitesinde (MEÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile Kültür ve Edebiyat Topluluğu işbirliğinde 'Edebiyatımıza Yön Verenler' söyleşisi düzenlendi. Söyleşide Yazar Duruel, öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, İletişim Fakültesi Dekanı ve Nursel Duruel'in kızı Prof. Senem Duruel Erkılıç, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Değerlendirme Kurulu üyeleri de katıldı.

Moderatörlüğünü Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cemal Sakallı'nın yaptığı söyleşide Nursel Duruel, çocukken okuduğu kitaplarla hayal dünyasının zenginleştiğini ve edebiyata merakının arttığını, lise yıllarında ise yazmaya başladığını ifade etti.

Farklı türlerde çok sayıda eseri Türk edebiyatına kazandıran Duruel, bu eserler arasında kendisi için ilk sırada öykünün yer aldığını vurguladı. Duruel, uzun yıllar TRT İstanbul Radyosunda yazdığı radyo program metinlerinin çok değişik teknikleri kullanmaya elverişli olması dolayısıyla kendisine farklı türlerde yazabilme becerisi kazandırdığına işaret etti. Okumanın sonsuz bir eylem olduğunu, edebi beğeninin ise zaman içerisinde oluştuğunu söyleyen Duruel, öykü ve roman dışında halk şairlerini özellikle de Yunus Emre'yi okumaktan büyük zevk duyduğu dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Duruel, yazma becerisini geliştirmenin çok okumaktan geçtiğinin altını çizdi.

Söyleşide, Duruel'in "Geyikler, Annem ve Almanya" ve "Yazılı Kaya" gibi öykü kitaplarının Türk edebiyatında önemli bir iz bıraktığını ifade eden Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu ise "Nursel Duruel'in öykülerini okuyanlar, şiire ne kadar yakın olduğunu çok iyi bilirler. Metinlerin içinde şiir parçaları diyebileceğimiz bölümler vardır. Dili de çok şiirsel bir dildir" dedi.

Duruel, söyleşi sonunda kitaplarını da imzaladı. - MERSİN

Edebiyat, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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