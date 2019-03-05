Mersin Kılıçdaroğlu Devletin Planlama Yapıp, Yol Haritası Çizmesi Lazım

Kılıçdaroğlu
Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (3)
'SARAYDA OTURANLARIN YOKSULLUK DERDİ YOKTUR' CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Türkiye
'de 7 milyon işsizin bulunduğunu belirterek, 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okula çocuğuna harçlık veremiyorsa, sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin
programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
'in Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki proje tanıtım toplantısına katıldı. CHP'li milletvekili ve belediye başkanları, parti yönetimi, STK
temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, 1 Nisan
'dan itibaren tüm belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeronlara kadro vereceğiz. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir anlayışı inşa edeceğiz. Her proje beraberinde yüzlerce istihdam yaratacak. Biz bunları gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'nin en temel sorunu işsizlik. 7 milyonu aşkın işsiz var. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okula çocuğuna harçlık veremiyorsa, sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanyların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Bay kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal ülkenin onurunu, namusunu korumak için herşeyi yapar diye konuştu.
'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'
Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'den taleplerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, Bütün projelerin varlık nedeni huzurlu bir kent yaratmak. Mersinlilere düşen bir görev var. 1 oyu bile heba etme lüksümüz yok. Bir kenti birlikte yönetmek zorundasınız. Sorundan şikayet eden kesimlerle yakın bir diyalog kurmak zorundasınız. Sorunların nasıl çözüleceğini uzmanlarla oturup konuşmak zorundasınız. Ondan sonra yol, yöntem belirleyip hayata geçireceksiniz. Varsa bir sorun, mahallenin muhtarı ile konuşmak ve çözüm konusunda destek istemek, birlikte yönetimin temel koşullarından birisidir. Kent planını Mersinlilerin oyuna sun ve bütün Mersin'in desteğini al. Çünkü kent planı, o kentin anayasısı ise her vatandaşın gelecekte neleri yaşayacağını bilmesidir. Bu belki de Türkiye tarihinde bir örnek olacaktır ifadelerini kullandı.
'120'DEN FAZLA PROJE HAZIRLADIK'
Mersin'deki sorunları ekonomik, sosyal ve çağdaş kentleşme olarak 3 başlık altında topladıklarını dile getiren Vahap Seçer ise seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. İşsizliğin en önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, Bütün kötülüklerin anası yoksulluktur. Toplumu kalkındırırsak, Mersin'in refah düzeyini yükseltirsek, insanların gideceği işi olursa herşeyi çözeriz. Mersin'de yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında önümü ilikleyerek karşılayacağım. Esnaf arkadaşlarımın sorunlarına anında çözüm bulacak bir birim oluşturacağız ve bu birimin adına 'Esnaf Masası' diyeceğiz. 120'den fazla proje hazırladık. Bölgemiz, Türkiye'nin en fazla kamyon ve TIR parkına sahip bölgesi ancak Mersin'in bir lojistik merkezi yok. Göreve gelir gelmez hem lojistik merkezinin hem de nakliyeciler sitesinin oluşmasını sağlayacağız. Mersin'de süs bitkisi üreticilerini bir araya getireceğiz ve onların ürünlerini alıp kenti öyle güzelleştireceğiz diye konuştu
'ALLAH'IN YARATTIĞI HER CANLININ BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM'
Kadınların mutlaka ekonomiye konu edilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi Toroslar
'ın eteklerinde kantaron otu var kozmetikte kullanılan. Kadınlarımız bunun yağını çıkarsın, belediye olarak bunları biz alalım, marka yaratalım. Kadını ekonomik hayata katacağız, katmalıyız. Turizm önemli ama hiçbir yatırım yok. 4 turizm merkezi ilan edeceğiz. Oralarda imar düzenlemesi yapacağız, butik ve marka otellerin bölgemize gelmesi için fırsatları yaratacağız. Yoksula, yaşlıya, engelliye, şehit yakınlarına, dul, yetim ve öğrencilere indirimli toplu taşıma ücretleri uygulanacak. Su fiyatları tarihin en ucuz noktasında olacak. Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı altında çok hizmetlerimiz olacak. Her mahalleye bir kreş yapacağız, öğrenci yurtları yapacağız. Mersin, engellilerin daha rahat yaşayacağı bir yer haline gelecek. Mersin'de yaşayıp denizi görmeyen engelliler, sahilde yürümeyen yoksullar, yaşlılar var. Onlara sahip çıkacağız. Böceğin, kurdun, kuşun, Allah'ın yarattığı her canlının belediye başkanı olacağım.
Kentteki en büyük sorunlardan birisinin de ulaşım olduğuna dikkat çeken Seçer, metronun yanı sıra hafif raylı sistemin çeşitlerinin hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.
Türkiye, Mersin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: DHA